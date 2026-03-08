«Енисей» набрал 27 очков и занимает 11-е место в таблице. «КАМАЗ» (33) — шестой.

Единственный мяч был забит на 87-й минуте матча нападающим Андреем Окладниковым.

В 23-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу красноярский «Енисей» на своем поле переиграл «КАМАЗ» со счетом 1:0.

