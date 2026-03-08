В 23-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу красноярский «Енисей» на своем поле переиграл «КАМАЗ» со счетом 1:0.
Единственный мяч был забит на 87-й минуте матча нападающим Андреем Окладниковым.
Результат матча
ЕнисейКрасноярск1:0КамАЗРоссия. Первая лига
Енисей: Егор Шамов, Bogatyrev N., Александр Масловский, Эмерсон, Амир Батырев, Shershov N., Егор Иванов, Артур Гилязетдинов, Артём Погосов, Андрей Мазурин, Ratkovic L.
КамАЗ: Андрей Семёнов, Руслан Аюкин, Даниэль Мишкич, Burko M., Максим Лайкин, Александр Дерюгин, Мухаммад Султонов, Даниил Шамкин, Ацамаз Ревазов, Давид Караев, Zamerets E.
Жёлтые карточки: Shershov N. 61' — Андрей Семёнов 12', Burko M. 66'
«Енисей» набрал 27 очков и занимает 11-е место в таблице. «КАМАЗ» (33) — шестой.