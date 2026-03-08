В 23-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу красноярский «Енисей» на своем поле переиграл «КАМАЗ» со счетом 1:0.

Андрей Окладников
Андрей Окладников сайт ФНЛ

Единственный мяч был забит на 87-й минуте матча нападающим Андреем Окладниковым.

Результат матча

ЕнисейКрасноярскЕнисей1:0КамАЗКамАЗРоссия. Первая лига
Енисей:  Егор Шамов,  Bogatyrev N.,  Александр Масловский,  Эмерсон,  Амир Батырев,  Shershov N.,  Егор Иванов,  Артур Гилязетдинов,  Артём Погосов,  Андрей Мазурин,  Ratkovic L.
КамАЗ:  Андрей Семёнов,  Руслан Аюкин,  Даниэль Мишкич,  Burko M.,  Максим Лайкин,  Александр Дерюгин,  Мухаммад Султонов,  Даниил Шамкин,  Ацамаз Ревазов,  Давид Караев,  Zamerets E.
Жёлтые карточки:  Shershov N. 61'  —  Андрей Семёнов 12',  Burko M. 66'

«Енисей» набрал 27 очков и занимает 11-е место в таблице.  «КАМАЗ» (33) — шестой.