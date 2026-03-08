Немецкий клуб «Вольфсбург» объявил об уходе главного тренера Даниэля Бауэра. 43-летний специалист возглавлял команду с ноября 2025 года, однако добиться стабильных результатов ему не удалось.

«Волки» проводят крайне неудачный сезон в Бундеслиге. После 25 туров команда набрала всего 20 очков и располагается на предпоследнем месте турнирной таблицы, находясь в зоне вылета.

Следующий матч чемпионата Германии «Вольфсбург» проведёт на выезде против «Хоффенхайма». Встреча состоится 14 марта, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.