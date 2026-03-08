«Вердер» одержал победу над «Унионом» (3:1) в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.
Единственный гол у «Униона» забил Деррик Кён на 18-й минуте с пенальти.
На 19-й минуте игрок хозяев Андраш Шефер получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
В составе «Вердера» отличились Оливье Деман на 31-й минуте, Йенс Стаге на 35-й минуте, Марко Грюлль на 66-й и Патрис Чович на 90+4-й минуте.
Результат матча
УнионБерлин1:3ВердерБремен
1:0 Деррик Кён 18' пен. 1:1 Оливье Деман 31' 1:2 Йенс Стаге 35' 1:3 Марко Грюлль 66'
Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Стэнли Нсоки (Кристофер Триммель 82'), Деррик Кён, Яник Хаберер (Оливер Бёрк 82'), Рани Хедира, Алёша Кемляйн (Чон У Ён 63'), Андраш Шефер, Ильяс Анса (Тим Скарке 70'), Андрей Илич
Вердер: Мио Бакхаус, Марко Фридль, Никлас Штарк (Леонардо Биттенкорт 46'), Юкинари Сугавара, Романо Шмид, Кэмерон Пуэртас, Сенне Линен, Йенс Стаге, Марко Грюлль (Джастин Нджинма 82'), Оливье Деман, Кеке Топп (Хулиан Малатини 46')
Жёлтые карточки: Леопольд Кверфельд 70' — Никлас Штарк 16', Кеке Топп 36', Хулиан Малатини 78'
Красная карточка: Андраш Шефер 19' (Унион)
После этого матча «Вердер» занимает 13-е место в таблице Бундеслиги с 25-ю очками в активе. «Унион» — на 11-й позиции с 28-ю баллами.