«Вердер» одержал победу над «Унионом» (3:1) в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

Единственный гол у «Униона» забил Деррик Кён на 18-й минуте с пенальти.

На 19-й минуте игрок хозяев Андраш Шефер получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

В составе «Вердера» отличились Оливье Деман на 31-й минуте, Йенс Стаге на 35-й минуте, Марко Грюлль на 66-й и Патрис Чович на 90+4-й минуте.

Результат матча Унион Берлин 1:3 Вердер Бремен 1:0 Деррик Кён 18' пен. 1:1 Оливье Деман 31' 1:2 Йенс Стаге 35' 1:3 Марко Грюлль 66' Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Стэнли Нсоки ( Кристофер Триммель 82' ), Деррик Кён, Яник Хаберер ( Оливер Бёрк 82' ), Рани Хедира, Алёша Кемляйн ( Чон У Ён 63' ), Андраш Шефер, Ильяс Анса ( Тим Скарке 70' ), Андрей Илич Вердер: Мио Бакхаус, Марко Фридль, Никлас Штарк ( Леонардо Биттенкорт 46' ), Юкинари Сугавара, Романо Шмид, Кэмерон Пуэртас, Сенне Линен, Йенс Стаге, Марко Грюлль ( Джастин Нджинма 82' ), Оливье Деман, Кеке Топп ( Хулиан Малатини 46' ) Жёлтые карточки: Леопольд Кверфельд 70' — Никлас Штарк 16', Кеке Топп 36', Хулиан Малатини 78' Красная карточка: Андраш Шефер 19' (Унион)

Статистика матча 2 Удары в створ 4 4 Удары мимо 7 25 Владение мячом 75 1 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 5 Фолы 13

После этого матча «Вердер» занимает 13-е место в таблице Бундеслиги с 25-ю очками в активе. «Унион» — на 11-й позиции с 28-ю баллами.