Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

Сандро Тонали globallookpress.com

По данным источника, главным претендентом на 25 летнего итальянца считается лондонский «Арсенал».

Также активный интерес к игроку проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Сороки» готовы расстаться с хавбеком, но только при условии получения предложения в размере около 115 млн евро.

В этом сезоне Тонали провёл 45 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 7 результативных передач.

Контракт итальянца с «Ньюкаслом» действует до середины 2028 года.