Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказался о разгромной победе «бело-голубых» в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (4:1).

Ролан Гусев — главный тренер московского «Динамо» globallookpress.com

«У них есть определенные моменты с ошибками. Но это живой коллектив. Приятно видеть, как они бьются, как стараются. Эта команда преобразилась.

Есть маленькие погрешности, но это нормально. Но видно, что коллектив бьется за главного тренера. Он создал такую атмосферу, что они хотят, чтобы он остался. А чтобы он остался, нужно давать результат. Это приятно видеть. Я даже удивлен, как воскресли некоторые игроки», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

Московское «Динамо» располагается на 7-й позиции в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ростова» 14-го марта.