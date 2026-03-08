8 марта на «Луиджи Феррарис» в Генуе состоится матч 28-го тура Серии А между «Дженоа» и «Ромой». Старт поединка в 20:00 мск.
«Дженоа» перед матчем проиграла 0:2 «Интеру». После этого команда осталась с 27 очками и сейчас занимает 15-е место. За 5 туров у «гриффонов» уже 3 фиаско, при этом хозяева одержали только одну победу.
«Рома» набрала 51 очко. После ничьи 3:3 с «Ювентусом», «римляне» сохранили за собой 4-е место. В спину гостям уже дышат «Комо» и «Юве». Так что «джаллоросси» очень нужны 3 очка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.
- Коэффициенты букмекеров: 4.43 на победу «Дженоа», 3.16 на ничью, 2.02 на победу «Ромы».
- Прогноз на матч от ИИ: «Рома» выиграет с крупным счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Дженоа» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.
