«Фиорентина» сыграла вничью с «Пармой» (0:0) в матче 28-го тура итальянской Серии А.

За весь матч хозяева нанесли 1 удар в створ ворот и подали 7 угловых. «Парма» совершила 14 штрафных ударов и ни разу не угрожала воротам соперника.

Результат матча

Фиорентина Флоренция 0:0 Парма Парма

Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич ( Пьетро Комуццо 86' ), Лука Раньери, Робин Гозенс, Николо Фаджоли, Джек Харрисон ( Якопо Фаццини 81' ), Шер Ндур ( Марко Брешианини 86' ), Роландо Мандрагора ( Джованни Фаббиан 64' ), Альберт Гудмундссон, Роберто Пикколи, Dodo

Парма: Эдоардо Корви, Эмануэле Валери, Алессандро Чиркати, Энрико Дель Прато, Габриэл Стрефезза, Оливер Сёренсен ( Науэль Эстевес 83' ), Ханс Николусси Кавилья ( Кристиан Ордоньес 54' ), Бенджамин Кремаски, Мандела Кейта, Матео Пельегрино ( Nesta Elphege 72' ), Mariano Troilo

Жёлтая карточка: Роландо Мандрагора 61' (Фиорентина)