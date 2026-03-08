«Фиорентина» сыграла вничью с «Пармой» (0:0) в матче 28-го тура итальянской Серии А.
За весь матч хозяева нанесли 1 удар в створ ворот и подали 7 угловых. «Парма» совершила 14 штрафных ударов и ни разу не угрожала воротам соперника.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция0:0ПармаПарма
Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич (Пьетро Комуццо 86'), Лука Раньери, Робин Гозенс, Николо Фаджоли, Джек Харрисон (Якопо Фаццини 81'), Шер Ндур (Марко Брешианини 86'), Роландо Мандрагора (Джованни Фаббиан 64'), Альберт Гудмундссон, Роберто Пикколи, Dodo
Парма: Эдоардо Корви, Эмануэле Валери, Алессандро Чиркати, Энрико Дель Прато, Габриэл Стрефезза, Оливер Сёренсен (Науэль Эстевес 83'), Ханс Николусси Кавилья (Кристиан Ордоньес 54'), Бенджамин Кремаски, Мандела Кейта, Матео Пельегрино (Nesta Elphege 72'), Mariano Troilo
Жёлтая карточка: Роландо Мандрагора 61' (Фиорентина)
«Фиорентина» располагается на 17-й строчке в таблице Серии А с 25-ю очками в активе. «Парма» — на 12-й позиции (34).