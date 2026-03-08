«Болонья» уступила «Вероне» (1:2) в матче 28-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол хозяева забили на 49-й минуте, отличился Джонатан Роу.
У «Вероны» голы записали на свой счет Мартин Фресе на 53-й минуте и Кирон Боуи на 57-й минуте.
Результат матча
БолоньяБолонья1:2ВеронаВерона
1:0 Джонатан Роу 49' 1:1 Мартин Фресе 53' 1:2 Кирон Боуи 57' 1:3 Амин Сарр 86'
Болонья: Лукаш Скорупски, Надир Цортеа (Хараламбос Ликояннис 77'), Мартин Витик (Томмазо Побега 84'), Джон Лукуми, Жоау Мариу, Льюис Фергюсон (Симон Зом 66'), Никола Моро, Риккардо Орсолини (Федерико Бернардески 66'), Йенс Одгор, Джонатан Роу (Бенхамин Домингес 77'), Сантьяго Кастро
Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич, Дэниел Ойогоке (Амин Сарр 82'), Мартин Фресе, Виктор Нельссон, Андриас Эдмундссон, Абдау Харрауи (Томаш Суслов 74'), Роберто Гальярдини, Жан-Даниэль Акпа, Кирон Боуи (Николас Валентини 82'), Гифт Орбан
Жёлтые карточки: Льюис Фергюсон 40' — Кирон Боуи 16', Абдау Харрауи 42'
После этого матча «Верона» занимает 19-е место в таблице Серии А с 18-ю баллами, а «Болонья» — на 8-й строчке с 39-ю очками.