«Болонья» уступила «Вероне» (1:2) в матче 28-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол хозяева забили на 49-й минуте, отличился Джонатан Роу.

У «Вероны» голы записали на свой счет Мартин Фресе на 53-й минуте и Кирон Боуи на 57-й минуте.

Результат матча

Болонья Болонья 1:2 Верона Верона

1:0 Джонатан Роу 49' 1:1 Мартин Фресе 53' 1:2 Кирон Боуи 57' 1:3 Амин Сарр 86'

Болонья: Лукаш Скорупски, Надир Цортеа ( Хараламбос Ликояннис 77' ), Мартин Витик ( Томмазо Побега 84' ), Джон Лукуми, Жоау Мариу, Льюис Фергюсон ( Симон Зом 66' ), Никола Моро, Риккардо Орсолини ( Федерико Бернардески 66' ), Йенс Одгор, Джонатан Роу ( Бенхамин Домингес 77' ), Сантьяго Кастро

Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич, Дэниел Ойогоке ( Амин Сарр 82' ), Мартин Фресе, Виктор Нельссон, Андриас Эдмундссон, Абдау Харрауи ( Томаш Суслов 74' ), Роберто Гальярдини, Жан-Даниэль Акпа, Кирон Боуи ( Николас Валентини 82' ), Гифт Орбан

Жёлтые карточки: Льюис Фергюсон 40' — Кирон Боуи 16', Абдау Харрауи 42'