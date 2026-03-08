Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после победы над «Зенитом» (2:1) в 20‑м туре РПЛ сообщил, что вообще не смотрит на положение в турнирной таблице.

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Признаться честно, за то время, что я нахожусь в "Оренбурге", я ни разу не смотрел в турнирную таблицу. Я примерно понимаю, у кого какое количество очков — мне этого достаточно.

Я и не знал, что мы покинули зону стыков. Я говорил вам перед игрой, что у нас есть 12 матчей, чтобы выправить наше положение в турнирной таблице. Прошло только две игры, впереди ещё десять. Поверьте, впереди много интересного. Я знаю одно: нужно набирать очки и стараться делать это в каждом матче, чтобы обезопасить себя и выполнить определённые задачи. Если просто смотреть на турнирную таблицу, хвататься за голову и переживать — ни к чему хорошему это не приведёт», — сказал Ахметзянов «Матч ТВ».

Благодаря этому успеху «Оренбург» пока занимает 12‑е место в таблице РПЛ с 18 очками. В следующем туре команда сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».