Защитник «ПСЖ» Илья Забарный прокомментировал поражение команды от «Монако» в матче 25-го тура французского чемпионата.

Илья Забарный globallookpress.com

По словам игрока, он не знает, что произошло, ведь у парижского клуба было много возможностей для того, чтобы забить, но в итоге очков завоевать не удалось.

«Для наших болельщиков это разочарование, но таковая футбольная жизнь. Мы сделали всё возможное. Теперь нам нужно сосредоточиться на следующем матче», — сказал Забарный RMC Sport.

Парижане дома уступили 1:3. Забарный отыграл все 90 минут.