Полузащитник «Пари НН» Егор Смелов высказался о победе своей команды в матче 20-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

Егор Смелов — полузащитник «Пари НН» globallookpress.com

«Тяжелый матч, можно сказать, что один из финалов. Долго шли к победе, старались набрать три очка.

Надеюсь, теперь переломим этот момент и продолжим в том же духе. Надеюсь, нас окрылит эта победа», — сказал Смелов «Матч ТВ».

После этого матча «Пари НН» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против «Крыльев Советов» 15-го марта.