Руководство «Ливерпуля» поручило главному тренеру Арне Слоту сосредоточиться на выступлениях команды в Лиге чемпионов и Кубке Англии в качестве главных приоритетов. Об этом информирует аккаунт The Touchline.

Арне Слот globallookpress.com

Клуб стремится завершить текущий сезон с трофеями и надеется занять место в топ-4 в Премьер-лиге, чтобы минимизировать финансовые потери. После 29 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 48 очков и находится на шестой строчке таблицы.

В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Арне Слота сыграет против «Галатасарая». В пятницу, 6 марта, «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 3:1 и вышел в 1/4 финала Кубка Англии.