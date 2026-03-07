Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Реал Сосьедадом» (3:2) в матче 27-м туре Ла Лиги.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Команда очень хорошо отреагировала в сложные моменты матча. Мы хотели вести игру на протяжении всего матча, думаю, нам это удалось. Они забили два великолепных гола, но команда продолжала прессинговать, создавая голевые моменты, а замены придали нам больше энергии. Мы одержали очень важную победу.

Команда работает с большим энтузиазмом. Надеемся, что продолжим побеждать и радовать наших болельщиков, которые сегодня были счастливы», — сказал Симеоне в эфире Movistar.

«Атлетико» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице.