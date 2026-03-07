«Челси» одержал победу над «Рексемом» (4:2 ДВ) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Алехандро Гарначо — игрок «Челси» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У «Рексема» отличились Сэм Смит на 18-й минуте и Каллум Дойл на 79-й минуте.

На 40-й минуте встречи игрок хозяев Артур Оконкво забил гол в свои ворота. Еще один гол «Челси» забил на 82-й минуте, отличился Джош Ачимпонг.

Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказались «синие». В составе «Челси» отличились Алехандро Гарначо на 96-й минуте и Жоао Педро на 120+5-й минуте.

Результат матча Рексем Англия. Кубок ФА 2:3 Челси Лондон 1:0 Сэм Смит 18' 2:0 Каллум Дойл 78' 2:1 Алехандро Гарначо 96' Рексем: Артур Оконкво, Макс Клеворт ( Дэвис Кейллор-Данн 112' ), Доминик Хайам, Каллум Дойл ( Льюис Брант 105' ), Зак Вайнер ( Натан Бродхед 76' ), Райан Лонгман ( Райан Барнетт 90' ), Джордж Добсон, Джордж Томасон, Оливер Рэтбоун ( Джош Уиндасс 66' ), Сэм Смит ( Киффер Мур 66' ), Lewis O'Brien Челси: Роберт Санчес, Йоррел Хато ( Марк Кукурелья 65' ), Джош Ачимпонг, Бенуа Бадьяшиль, Олуватосин Адарабиойо, Мамаду Сарр ( Марк Гиу 58' ), Алехандро Гарначо, Ромео Лавиа ( Дариу Эсугу 65' ), Андрей Сантос, Лиам Дилап ( Жоао Педро 85' ), Педру Нету Жёлтые карточки: Джордж Томасон 101' — Ромео Лавиа 23', Андрей Сантос 110' Красная карточка: Джордж Добсон 90+3' (Рексем)

Статистика матча 5 Удары в створ 6 5 Удары мимо 8 31 Владение мячом 69 9 Угловые удары 4 5 Офсайды 1 10 Фолы 6

По итогам противостояния «Челси» пробился в четвертьфинал Кубка Англии, а «Рексем» завершил свое выступление на турнире.