«Челси» одержал победу над «Рексемом» (4:2 ДВ) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
В основное время матча команды обменялись голами. У «Рексема» отличились Сэм Смит на 18-й минуте и Каллум Дойл на 79-й минуте.
На 40-й минуте встречи игрок хозяев Артур Оконкво забил гол в свои ворота. Еще один гол «Челси» забил на 82-й минуте, отличился Джош Ачимпонг.
Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказались «синие». В составе «Челси» отличились Алехандро Гарначо на 96-й минуте и Жоао Педро на 120+5-й минуте.
Результат матча
РексемАнглия. Кубок ФА2:3ЧелсиЛондон
1:0 Сэм Смит 18' 2:0 Каллум Дойл 78' 2:1 Алехандро Гарначо 96'
Рексем: Артур Оконкво, Макс Клеворт (Дэвис Кейллор-Данн 112'), Доминик Хайам, Каллум Дойл (Льюис Брант 105'), Зак Вайнер (Натан Бродхед 76'), Райан Лонгман (Райан Барнетт 90'), Джордж Добсон, Джордж Томасон, Оливер Рэтбоун (Джош Уиндасс 66'), Сэм Смит (Киффер Мур 66'), Lewis O'Brien
Челси: Роберт Санчес, Йоррел Хато (Марк Кукурелья 65'), Джош Ачимпонг, Бенуа Бадьяшиль, Олуватосин Адарабиойо, Мамаду Сарр (Марк Гиу 58'), Алехандро Гарначо, Ромео Лавиа (Дариу Эсугу 65'), Андрей Сантос, Лиам Дилап (Жоао Педро 85'), Педру Нету
Жёлтые карточки: Джордж Томасон 101' — Ромео Лавиа 23', Андрей Сантос 110'
Красная карточка: Джордж Добсон 90+3' (Рексем)
По итогам противостояния «Челси» пробился в четвертьфинал Кубка Англии, а «Рексем» завершил свое выступление на турнире.