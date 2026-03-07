В матче 25-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле достаточно неожиданно проиграл «Монако» со счетом 1:3.

Александр Головин globallookpress.com

Открыли счет в игре гости на 27-й минуте усилиями Манеса Аклиуша, а на 55-й минуте Александр Головин смог удвоить преимущество «монегасков».

На 71-й минуте Брэдли Барколя отыграл один мяч, на спустя две минуты Фоларин Балоган вновь довел преимущество «Монако» до двух мячей. Больше команды не забивали.

Отметим, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел на поле весь матч, а хавбек «Монако» Александр Головин вышел на замену на 54-й минуте и отметился голом спустя минуту.

Результат матча ПСЖ Париж 1:3 Монако Монако 0:1 Магнес Аклиуше 27' 0:2 Александр Головин 55' 1:2 Брэдли Баркола 71' 1:3 Фоларин Балогун 73' ПСЖ: Матвей Сафонов, Педро Фернандес ( Ли Кан Ин 60' ), Ашраф Хакими, Илья Забарный, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери ( Гонсалу Рамуш 73' ), Витор Феррейра, Дезире Дуэ ( Усман Дембеле 60' ), Хвича Кварацхелия ( Сенни Меюлю 60' ), Брэдли Баркола Монако: Филипп Кён, Каю Энрике ( Кристиан Мависса 54' ), Вандерсон ( Джордан Тезе 15' ), Ваут Фас, Тило Керер, Магнес Аклиуше ( Саймон Адингра 81' ), Мамаду Кулибали, Аладжи Бамба ( Александр Головин 54' ), Денис Закария, Фоларин Балогун ( Мика Биерет 81' ), Ламин Камара Жёлтые карточки: Ашраф Хакими 90+2' — Ваут Фас 45+4', Фоларин Балогун 71', Ламин Камара 76'

Статистика матча 5 Удары в створ 6 10 Удары мимо 3 72 Владение мячом 28 7 Угловые удары 3 1 Офсайды 2 12 Фолы 6

«ПСЖ» с 57 очками в активе остался на первом месте в турнирной таблице, «Монако» (40) — пятый.