«Ливерпуль» интересуется 23-летним защитником «Ноттингем Форест» Мурилло. Английский клуб готов заплатить за его трансфер 80 миллионов. Об этом сообщает Caught Offside.

В текущем сезоне бразилец провел 30 матчей и забил два гола. Это привлекло внимание не только «Ливерпуля», но и «Челси», который также рассматривает возможность его приобретения.

«Ливерпуль» хочет усилить свою оборону после травм Ибраимы Конате и Джозефа Гомеса. «Челси» также заинтересован в Мурилло в рамках текущего трансферного окна.

Контракт Мурилло с «Ноттингемом» рассчитан до лета 2029 года, а по данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 55 миллионов евро.