Главный тренер «Интер Майами», Хавьер Маскерано, выразил восхищение близостью Лионеля Месси к достижению отметки в 900 голов.

Лионель Месси globallookpress.com

«Я не так уж много способствовал его голам — ни голевыми передачами, ни как тренер. Мне повезло увидеть значительную часть его голов с гораздо более близкого расстояния, чем у всех вас, и это действительно привилегия. Мы говорим о потрясающем числе, и именно поэтому Лео единственный в своём роде», — приводит слова Маскерано ESPN.

На данный момент на счету Месси 898 голов с момента его дебюта в профессиональном футболе за «Барселону» 16 ноября 2003 года. Большая часть этих голов, 672, была забита в Ла Лиге за «Барселону».

Кроме того, Месси забил 79 голов за «Интер Майами» и 32 за «Пари Сен-Жермен». В составе сборной Аргентины он забил 115 голов, став чемпионом мира в 2022 году.