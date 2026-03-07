«Жирона» с 31 очком занимает 12-е место в таблице Примеры. «Леванте» находится в зоне вылета, имея в активе 22 очка.

В большинстве «Жирона» смогла отыграться: решающий гол забил Хоэль Рока на 90+4-й минуте.

Через 9 минут хозяева остались в меньшинстве — Йон Андер Оласагасти получил удаление.

Счёт был открыт на 50-й минуте после гола 20-летнего испанского нападающего Карлоса Эспи.

В 27-м туре испанской Примеры «Леванте» на своём поле упустил победу в игре с «Жироной» — 1:1.

