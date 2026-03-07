В 27-м туре испанской Примеры «Леванте» на своём поле упустил победу в игре с «Жироной»— 1:1.
Счёт был открыт на 50-й минуте после гола 20-летнего испанского нападающего Карлоса Эспи.
Через 9 минут хозяева остались в меньшинстве — Йон Андер Оласагасти получил удаление.
В большинстве «Жирона» смогла отыграться: решающий гол забил Хоэль Рока на 90+4-й минуте.
Результат матча
ЛевантеВаленсия1:1ЖиронаЖирона
1:0 Карлос Эспи 51' 1:1 Хоэль Рока 90+4'
Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Матиас Морено, Мануэль Санчес, Ориоль Рей (Алан Маттурро 78'), Jon Olasagasti, Иван Ромеро (Кервин Арриага 66'), Карлос Эспи (Карл Этта Эйонг 67'), Kareem Tunde, Paco Cortes (Унай Венседор 78')
Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес (Аззедин Унаи 63'), Дейли Блинд, Витор Рейс, Хьюго Ринкон (Хоэль Рока 55'), Клаудио Эчеверри (Алехандро Франсес 55'), Тома Лемар (Абель Руис 72'), Виктор Цыганков, Франсиско Пейнадо (Иван Мартин 73'), Аксель Витсель, Владислав Ванат
Жёлтые карточки: Мануэль Санчес 80', Адриан Де Ла Фуэнте 90+7' — Хьюго Ринкон 26', Витор Рейс 78'
Красная карточка: Jon Olasagasti 60' (Леванте)
«Жирона» с 31 очком занимает 12-е место в таблице Примеры. «Леванте» находится в зоне вылета, имея в активе 22 очка.