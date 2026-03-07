«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с атакующим полузащитником Филиппом Фоденом, как сообщает The Athletic.

Филипп Фоден globallookpress.com

Руководство клуба хочет сохранить своего талантливого воспитанника, но переговоры могут быть непростыми из-за его нестабильной игры в последнее время. Тем не менее, «горожане» надеются, что Фоден сможет вернуться к своей лучшей форме.

В текущем сезоне Фоден сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забив десять голов и отдав пять результативных передач. Его текущий контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.