Матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетиком» и «Барселоной» состоится 7 марта в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

Обе команды в плохом настроении из-за вылета из Кубка Испании. Напомним, что «Атлетик» проиграл «Реал Сосьедаду», а «Барселона» уступила «Атлетико».

В последнем туре Ла Лиги «баски» сыграли вничью 1:1 с «Райо Вальекано», «Барселона» со счетом 4:1 разгромила «Вильярреал». После этого «Атлетик» занимает 9-е место с 35 очками на счету. «Барселона» набрала 64 очка и лидирует с опережением «Реала» на один пункт.

В прошлый раз команды встречались в январе в полуфинале Суперкубка Испании. Тогда «Барса» победила 5:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Котировки букмекеров: 4.62 на победу «Атлетика», 4.41 на ничью, 1.68 на победу «Барселоны».

Искусственный интеллект предсказал победу «Атлетика» 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

