Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о слухах, связывающих его с возможным переходом в мадридский «Реал».

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«У меня контракт с "Миланом" до 2027 года, и я сосредоточен на своей работе здесь. Я доволен своим положением и счастлив в клубе. Мы начали новый сезон только в июле, и сейчас наша главная задача — двигаться вперед и работать над достижением целей. Мы еще не достигли всех наших целей, поэтому сейчас важно сосредоточиться на настоящем», — цитирует Аллегри Football Italia.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Реал» может вновь попытаться пригласить итальянского тренера следующим летом. Отмечается, что «сливочные» высоко ценят работу Аллегри и уже предпринимали попытки подписать его в 2019 и 2021 годах.

Аллегри возглавил «Милан» летом прошлого года. После 27 туров чемпионата Италии команда набрала 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице.