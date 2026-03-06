Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин поделился мыслями о победе «бело-голубых» над «Спартаком» (5:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Юрий Семин globallookpress.com

«В дерби практически не бывает таких результатов. Достаточно неожиданно. Матч был очень интересным для болельщиков. "Динамо" реализовало все свои возможности на одном дыхании. Победа "Динамо" оказалась закономерной. "Спартак" не убедил и в игре "Сочи", несмотря на победу. "Динамо" вскрыло проблемы, которые были с "Сочи". Они сыграли более строго и добились хорошего результата», — цитирует Семина «Чемпионат».

Ответный матч между командами состоится 18 марта на «Лукойл-Арене» в Москве.