Экс-форвард сборной России Павел Погребняк поделился мнением о противостоянии между ЦСКА и «Краснодаром» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

«ЦСКА реабилитировался после поражения в Грозном. Очень важная победа над "Краснодаром" с точки зрения психологии. Мне очень понравился настрой Челестини, который после первой игры сказал: "Все вопросы к нам. Поле для всех одинаковое. Мы действительно были хуже "Ахмата»«. Не каждый может так сказать и признать свои ошибки. Очень важная победа. Будет прикольный ответный матч, потому что не все ясно в паре с "Краснодаром". ЦСКА для меня остаётся претендентом на медали», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

В первой встрече между командами столичная команда одержала победу со счетом 3:1. Ответная встреча состоится 17 марта в Краснодаре.