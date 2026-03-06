Экс-форвард сборной России Павел Погребняк поделился мнением о противостоянии между ЦСКА и «Краснодаром» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

«ЦСКА реабилитировался после поражения в Грозном.  Очень важная победа над "Краснодаром" с точки зрения психологии.  Мне очень понравился настрой Челестини, который после первой игры сказал: "Все вопросы к нам.  Поле для всех одинаковое.  Мы действительно были хуже "Ахмата»«.  Не каждый может так сказать и признать свои ошибки.  Очень важная победа.  Будет прикольный ответный матч, потому что не все ясно в паре с "Краснодаром".  ЦСКА для меня остаётся претендентом на медали», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

В первой встрече между командами столичная команда одержала победу со счетом 3:1.  Ответная встреча состоится 17 марта в Краснодаре.