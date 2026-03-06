Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре «Динамо» под руководством Ролана Гусева.

Ролан Гусев — главный тренер «Динамо» globallookpress.com

«Можно сказать, что-то, что до этого было совмещение, вот это неправильно. Об этом я сказал с первой секунды. К сожалению, никто не слушает и делает по‑своему. Сейчас Гусев одержал две победы, у него все хорошо. "Динамо" — это хорошая команда, она и в начале сезона была хорошей командой, которая должна была бороться за чемпионство. А чего не вспоминаете, кто там был и из‑за кого не получилось?

Помните, когда Гусев сказал, что у команды проблемы с физикой, как на него накинулись. Но разве он сказал неправду? Просто тогда он был не в роли главного, поэтому можно было накинуться, а сейчас нельзя. Так всегда. Но хороший он тренер или нет — покажет время. У "Динамо" хорошая команда, хороший состав, есть глубина. Они должны быть наверху, это нонсенс, что они были на десятом месте. Они не должны там находиться, и это все знают. Ролану желаю удачи, чтобы у него все получилось. Будет результат — будет все хорошо. Ему бы и Мостовой не помешал в тренерском штабе! » — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Под руководством Гусева «бело-голубые» одержали две победы после зимней паузы, обыграв в РПЛ «Крылья Советов» (4:0) и в Кубке России «Спартак» (5:2).