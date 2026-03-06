Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о поражении «красно-белых» от «Динамо» (2:5) в рамках первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России.

Ролан Гусев — главный тренер «Динамо» globallookpress.com

«Гусев — молодец. Я вижу, что он делает большой крен на атаку, старается играть на сильных качествах. Он всё делает правильно. Главное, чтобы это не сыграло злую шутку с болельщиками и руководством, чтобы не ожидали таких разносов в каждой игре. "Крылья" сейчас просто слабые, и "Динамо" их обыграло по делу. А с тем же "Спартаком" игра могла сложиться по-другому. Надо понимать, что каждый раз такого не будет. Однако Гусев однозначно проделывает хорошую работу», — цитирует Мора «Чемпионат».

Ответная встреча состоится 18 марта в Москве на «Лукойл-Арене».