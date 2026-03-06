Ла Лига анонсировала первую в своей истории акцию «Ретроматчдэй». Она будет посвящена богатой истории испанского футбола.

Логотип Ла Лиги globallookpress.com

Согласно пресс-релизу, с 10 по 13 апреля все 38 команд Ла Лиги (31 тур) и Сегунды (35 тур) выйдут на поле в ретро-формах, вдохновленных стилями прошлых лет. Судьи также будут в специальной одежде. Трансляции матчей будут сопровождаться графикой и элементами ретро-дизайна.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» и «Реал» не будут участвовать в акции. Каталонский клуб отказался из-за сложностей с производством и сертификацией ретро-формы для текущего сезона, но планирует вернуться к акции в следующем году. «Реал» не участвует, так как не присоединился к проекту.