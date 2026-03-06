Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о победе над «Арсеналом»(2:1) в Кубке России и поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в РПЛ.

Николай Комличенко globallookpress.com

«Как всегда, выходили на этот матч с настроем победить. Непросто сложился для нас второй тайм, но лишь потому, что не получилось третий гол забить. И мы позволяли "Арсеналу" убегать в контратаки. Возможно, из-за этого со стороны казалось, что была нервозность, но в целом наша команда спокойно чувствовала себя.

"Ахмат" всегда был хорошей командой, которая борется до последнего. Тем более сейчас, когда у них главный тренер Станислав Саламович Черчесов, — это о многом говорит. Просто нам не будет. Как всегда, надо нам сзади сыграть построже, без ошибок и постараться впереди забить голов — тут ничего нового», — приводят слова Комличенко «Известия».

Матч между «Локомотивом» и «Ахматом» состоится 9 марта в Москве.