Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев раскрыл детали результативности камерунского полузащитника Муми Нгамалё.

Муми Нгамалё globallookpress.com

«Я его знаю хорошо — его качества и характер. Он требует к себе определённого внимания, с ним надо индивидуально говорить. Он хочет слышать, хочет понимания от меня.

Такие игроки есть, к кому нужен индивидуальный подход. С ними нельзя играть в молчанку, а то они закрываются, и их тяжело потом достать.

Также я очень жду Чавеса и Бахтиера. Я точные сроки не назову, это надо спросить у медицинского штаба. Что касается Фомина, то Даня — ключевая фигура. Но мы готовим не 11, а 18–20 футболистов. Каждый должен быть готов выйти на поле. Это нормальная ситуация», — сказал Гусев в интервью «Матч ТВ».

В первом полуфинальном матче Кубка России против «Спартака» (5:2) Нгамалё оформил дубль. При прежнем тренере Валерии Карпине камерунец не проходил в основу.