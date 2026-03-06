Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев раскрыл детали результативности камерунского полузащитника Муми Нгамалё.

Муми Нгамалё
Муми Нгамалё globallookpress.com

«Я его знаю хорошо — его качества и характер.  Он требует к себе определённого внимания, с ним надо индивидуально говорить.  Он хочет слышать, хочет понимания от меня.

Такие игроки есть, к кому нужен индивидуальный подход.  С ними нельзя играть в молчанку, а то они закрываются, и их тяжело потом достать.

Также я очень жду Чавеса и Бахтиера.  Я точные сроки не назову, это надо спросить у медицинского штаба.  Что касается Фомина, то Даня — ключевая фигура.  Но мы готовим не 11, а 18–20 футболистов.  Каждый должен быть готов выйти на поле.  Это нормальная ситуация», — сказал Гусев в интервью «Матч ТВ».

В первом полуфинальном матче Кубка России против «Спартака» (5:2) Нгамалё оформил дубль.  При прежнем тренере Валерии Карпине камерунец не проходил в основу.