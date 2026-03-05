Бывший капитан московского «Динамо», а сейчас тренер Александр Точилин считает, что первый полуфинал Кубка России (Путь РПЛ) между бело‑голубыми и «Спартаком» должен получиться очень интересным, так как команды делают ставку на этот турнир.

Александр Точилин globallookpress.com

«Для "Спартака" и "Динамо" очень важно хорошо выступить в Кубке России. Хотелось бы увидеть что‑то подобное тому, что было в матче ЦСКА — "Краснодар". У них была бескомпромиссная борьба. Сегодня будет хорошее дерби. Будет интересно посмотреть, насколько изменения пошли на пользу. "Спартак" и "Динамо" ни на что не претендуют в РПЛ. Можем увидеть мини‑финал сегодня.

Понятно, что в плане логистики и подготовки "Спартаку" пришлось вносить коррективы после игры в Сочи. Счёт — 3:2, но сама игра не была напряжённой для "Спартака". Только сегодня увидим, как ситуация с переносом матча повлияла на команду», — сказал Точилин «Чемпионату».

Игра начнётся сегодня, 5 марта, в 20:45 (мск). Ответная игра намечена на 18 марта.