Бывший капитан московского «Динамо», а сейчас тренер Александр Точилин считает, что первый полуфинал Кубка России (Путь РПЛ) между бело‑голубыми и «Спартаком» должен получиться очень интересным, так как команды делают ставку на этот турнир.

Александр Точилин
Александр Точилин globallookpress.com

«Для "Спартака" и "Динамо" очень важно хорошо выступить в Кубке России.  Хотелось бы увидеть что‑то подобное тому, что было в матче ЦСКА — "Краснодар".  У них была бескомпромиссная борьба.  Сегодня будет хорошее дерби.  Будет интересно посмотреть, насколько изменения пошли на пользу. "Спартак" и "Динамо" ни на что не претендуют в РПЛ.  Можем увидеть мини‑финал сегодня.

Понятно, что в плане логистики и подготовки "Спартаку" пришлось вносить коррективы после игры в Сочи.  Счёт — 3:2, но сама игра не была напряжённой для "Спартака".  Только сегодня увидим, как ситуация с переносом матча повлияла на команду», — сказал Точилин «Чемпионату».

Игра начнётся сегодня, 5 марта, в 20:45 (мск).  Ответная игра намечена на 18 марта.