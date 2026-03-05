Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о поражении от ЦСКА(1:3) в Кубке России.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе. Много журналистов было за воротами, и они все слышали.

Удаление Гонсалеса — это ужас. Такого не должно быть. Не понимаю, как это происходит. Есть чувство усталости от судейства. Мы хотим, чтобы об этом знали, поэтому обратимся к руководству, чтобы они донесли», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

Ответный матч между этими командами состоится 17-го марта в Краснодаре.