Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о поражении от ЦСКА(1:3) в Кубке России.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«На первый план выходит не футбол.  Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе.  Много журналистов было за воротами, и они все слышали.

Удаление Гонсалеса — это ужас.  Такого не должно быть.  Не понимаю, как это происходит.  Есть чувство усталости от судейства.  Мы хотим, чтобы об этом знали, поэтому обратимся к руководству, чтобы они донесли», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

Ответный матч между этими командами состоится 17-го марта в Краснодаре.