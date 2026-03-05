Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о сроках восстановления нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду после травмы задней поверхности бедра. По его словам, Роналду может пропустить от двух до четырех недель.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Пока неясно, успеет ли он восстановиться к матчам национальной сборной Португалии против Мексики (29 марта) и США (1 апреля). Сам футболист стремится вернуться на поле как можно скорее.

В текущем сезоне 41-летний форвард провел 22 матча, в которых смог забить 21 мяч и отдал пять голевых передач.