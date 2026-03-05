«Реал Сосьедад» одержал победу над «Атлетиком» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.
Единственный гол у хозяев записал на свой счет Микель Оярсабаль на 87-й минуте с пенальти.
Результат матча
Реал СосьедадСан-Себастьян1:0АтлетикБильбао
1:0 Микель Оярсабаль 87' пен.
Реал Сосьедад: Унай Марреро, Хон Арамбуру, Jon Martin, Игор Субельдия, Серхио Гомес, Йон Горротксатеги, Беньят Туррьентес (Янхель Эррера 59'), Гонсалу Гуэдеш (Айэн Муньос 90'), Карлос Солер (Орри Оускарссон 83'), Микель Оярсабаль (Лука Сучич 90'), Андер Барренечеа (Пабло Марин 59')
Атлетик: Алекс Падилья, Юри Берчиче, Эмерик Лапорт, Айтор Паредес (Роберт Наварро 67'), Даниэль Вивиан, Ойан Сансет (Хесус Аресо 67'), Микель Хаурегисар (Микель Весга 82'), Алехандро Рего (Иньиго Руис де Галарета 56'), Горка Гурусета (Николас Серрано 84'), Алехандро Беренгер, Иньяки Уильямс
Жёлтые карточки: Айтор Паредес 23' (Атлетик), Микель Хаурегисар 56' (Атлетик), Горка Гурусета 71' (Атлетик), Эмерик Лапорт 90+2' (Атлетик)
По итогам двух встреч (1:0 и 1:0) «Реал Сосьедад» прошел в финал Кубка Испании, где сыграет против мадридского «Атлетико».
«Атлетик» из Бильбао завершил свое выступление на турнире.