«Реал Сосьедад» одержал победу над «Атлетиком» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Фрагмент матча globallookpress.com

Единственный гол у хозяев записал на свой счет Микель Оярсабаль на 87-й минуте с пенальти.

Результат матча Реал Сосьедад Сан-Себастьян 1:0 Атлетик Бильбао 1:0 Микель Оярсабаль 87' пен. Реал Сосьедад: Унай Марреро, Хон Арамбуру, Jon Martin, Игор Субельдия, Серхио Гомес, Йон Горротксатеги, Беньят Туррьентес ( Янхель Эррера 59' ), Гонсалу Гуэдеш ( Айэн Муньос 90' ), Карлос Солер ( Орри Оускарссон 83' ), Микель Оярсабаль ( Лука Сучич 90' ), Андер Барренечеа ( Пабло Марин 59' ) Атлетик: Алекс Падилья, Юри Берчиче, Эмерик Лапорт, Айтор Паредес ( Роберт Наварро 67' ), Даниэль Вивиан, Ойан Сансет ( Хесус Аресо 67' ), Микель Хаурегисар ( Микель Весга 82' ), Алехандро Рего ( Иньиго Руис де Галарета 56' ), Горка Гурусета ( Николас Серрано 84' ), Алехандро Беренгер, Иньяки Уильямс Жёлтые карточки: Айтор Паредес 23' (Атлетик), Микель Хаурегисар 56' (Атлетик), Горка Гурусета 71' (Атлетик), Эмерик Лапорт 90+2' (Атлетик)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 3 Удары мимо 3 50 Владение мячом 50 11 Угловые удары 9 1 Офсайды 2 10 Фолы 16

По итогам двух встреч (1:0 и 1:0) «Реал Сосьедад» прошел в финал Кубка Испании, где сыграет против мадридского «Атлетико».

«Атлетик» из Бильбао завершил свое выступление на турнире.