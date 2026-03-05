Известный экс-футболист Владислав Радимов высказался о победе «Динамо» над «Спартаком» (5:2) в Кубке России.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Конечно, результат очень удивил. "Спартак" просто встал. Это вопрос к тренеру и подготовке зимой.

Нормальная команда не может рассыпаться и получить три гола за семь минут. Значит, что‑то там не то. Там не добежали, тут не так отдали… И на табло в итоге пятерка.

Можно дать 1% на то, что "Спартак" отыграется по сумме двух матчей», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Ответный поединок соперники проведут 18 марта на «Лукойл Арене».