«Тулуза» одержала победу над «Марселем» (2:2, 4:3 по пен.) в матче 1/4 финала Кубка Франции.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Марселя» отличились Мэйсон Гринвуд на 2-й минуте с пенальти и Игор Пайшао на 56-й минуте.

В составе «Тулузы» голы записали на свой счет Янн Гбоу на 13-й минуте и Чарли Крессуэлл на 60-й минуте.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказалась «Тулуза». Победный удар на счету Папа Диопа.

Результат матча

Марсель Марсель 2:2 Тулуза Франция. Кубок

1:0 Мэйсон Гринвуд 2' пен. 1:1 Янн Гбоу 13' 2:1 Игор Пайшао 56' 3:1 Наиф Агер 60' пен. 4:1 Мэйсон Гринвуд 60' пен. 5:1 Пьер-Эмерик Обамеянг 60' пен. 5:2 Янн Гбоу 60' пен. 5:3 Арон Дённум 60' пен. 5:4 Папе Диоп 60' пен. 5:5 Джибриль Сидибе 60' пен. 5:6 Чарли Крессвел 60'

Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Наиф Агер, Факундо Медина, Жоффрей Кондогбиа, Артур Вермерен ( Билал Надир 58' ), Мэйсон Гринвуд, Химад Абделли ( Итан Нванери 46' ), Тимоти Уэа, Игор Пайшао ( Хамед Траоре Жуниор 90' ), Пьер-Эмерик Обамеянг

Тулуза: Хьетиль Хёуг, Джибриль Сидибе, Расмус Николайсен, Чарли Крессвел ( Уоррен Каманзи 65' ), Марк Маккензи, Янн Гбоу, Арон Дённум, Папе Диоп, Кристиан Кассерес, Эмерсонн да Силва ( Джейсен Расселл-Роу 83' ), Dayann Methalie

Жёлтые карточки: Химад Абделли 11', Мэйсон Гринвуд 35' — Эмерсонн да Силва 37'