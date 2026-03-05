«Тулуза» одержала победу над «Марселем» (2:2, 4:3 по пен.) в матче 1/4 финала Кубка Франции.
В основное время матча команды обменялись голами. У «Марселя» отличились Мэйсон Гринвуд на 2-й минуте с пенальти и Игор Пайшао на 56-й минуте.
В составе «Тулузы» голы записали на свой счет Янн Гбоу на 13-й минуте и Чарли Крессуэлл на 60-й минуте.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказалась «Тулуза». Победный удар на счету Папа Диопа.
Результат матча
МарсельМарсель2:2ТулузаФранция. Кубок
1:0 Мэйсон Гринвуд 2' пен. 1:1 Янн Гбоу 13' 2:1 Игор Пайшао 56' 3:1 Наиф Агер 60' пен. 4:1 Мэйсон Гринвуд 60' пен. 5:1 Пьер-Эмерик Обамеянг 60' пен. 5:2 Янн Гбоу 60' пен. 5:3 Арон Дённум 60' пен. 5:4 Папе Диоп 60' пен. 5:5 Джибриль Сидибе 60' пен. 5:6 Чарли Крессвел 60'
Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Наиф Агер, Факундо Медина, Жоффрей Кондогбиа, Артур Вермерен (Билал Надир 58'), Мэйсон Гринвуд, Химад Абделли (Итан Нванери 46'), Тимоти Уэа, Игор Пайшао (Хамед Траоре Жуниор 90'), Пьер-Эмерик Обамеянг
Тулуза: Хьетиль Хёуг, Джибриль Сидибе, Расмус Николайсен, Чарли Крессвел (Уоррен Каманзи 65'), Марк Маккензи, Янн Гбоу, Арон Дённум, Папе Диоп, Кристиан Кассерес, Эмерсонн да Силва (Джейсен Расселл-Роу 83'), Dayann Methalie
Жёлтые карточки: Химад Абделли 11', Мэйсон Гринвуд 35' — Эмерсонн да Силва 37'
По итогам противостояния «Тулуза» пробилась в полуфинал Кубка Франции, а «Марсель» завершил свое выступление на турнире.