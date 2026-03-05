Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящей игры «красно-белых» с «Динамо» в рамках первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак» — «Динамо»
«Спартак» — «Динамо» globallookpress.com

«Кубковая игра между "Динамо" и "Спартаком" будет интересной.  Мы точно увидим забитые мячи.  Последние игры очень зрелищные, всегда проходят в бескомпромиссной борьбе.  Этот матч будет таким же.  В этом сезоне "Спартак" может выиграть Кубок.  Все в ногах, руках и головах футболистов», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Матч между командами состоится сегодня, 5 марта на «ВТБ-Арене» в Москве.  Начало матча — в 20:45 по местному времени.