«Байер» одолел «Гамбург» (1:0) в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.
На 73-й минуте леверкузенская команда забила победный гол, отличился Кристиан Кофане.
Результат матча
ГамбургГамбург0:1БайерЛеверкузен
0:1 Кристиан Мишель Кофане 73'
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Варме Омари (Джордан Торунарига 65'), Лука Вушкович, Даниэль Эльфадли, Фабиу Виейра, Николай Ремберг, Георгий Гочолеишвили, Бейкери Джатта (Вильям Микельбренсис 29'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (Альберт Самби Локонга 81'), Дэмион Даунс (Жан-Люк Домпе 65'), Райан Филипп (Otto Stange 65')
Байер: Янис Бласвих, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса, Мартен Терье (Малик Тилльман 71'), Алейш Гарсия, Эксекиэль Паласиос, Роберт Андрих, Кристиан Мишель Кофане, Ибрахим Маца (Эсекиэль Фернандес 90'), Montrell Culbreath (Эрнест Поку 80')
Жёлтые карточки: Алейш Гарсия 40' (Байер), Эксекиэль Паласиос 90+6' (Байер)
После этого матча «Байер» располагается на 6-й позиции в таблице Бундеслиги с 43 очками в активе. «Гамбург» — на 11-й строчке с 26-ю баллами.