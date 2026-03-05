Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (1:2) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Дмитрий Гунько globallookpress.com

«Это был достойная игра, но, к сожалению, заканчиваем путь в Кубке. Нам за него не стыдно. У нас был шанс свести матч вничью. Мы проиграли не по игре, а на стандартных поражениях.

Наша команда в перерыве перестроилась. Мы прочувствовали, что очень тяжело противостоять "Локомотиву" в центре поля.

Почему перед стартом игры вышел Пуцко вместо Игнатьева? У Вани Игнатьева было повреждение, мы сделали ему укол. Он смог выйти в концовке и мог изменить ход встречи», — цитирует Гунько «Матч ТВ».

Туляки стали последним клубом из Первой лиги, которые завершили выступление в Кубке России. В дальнейшем за титул поборются восемь команд из РПЛ.