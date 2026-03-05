Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Спартаком» в Кубке России.

Алексей Гасилин globallookpress.com

«Фаворита в этой игре нет. Это команды, которые ставят задачу выиграть титул в каждом сезоне. Как трусливо бы "Спартак" ни молчал, он тоже пытается выиграть титул. В чемпионате "Динамо" и "Спартак" в тройку, скорее всего, не попадут. Только Кубок, только основные составы, будет рубка.

Динамовцы мне понравились в первой игре, но там были "Крылья", которые полностью разобранные. "Спартак" с "Сочи" смотрелся целостно и мог бы вести 3:0 к перерыву, но в итоге игра закончилась 3:2, тоже есть вопросы. Хочу увидеть бесшабашный голевой футбол, чтобы обе команды хотели победить. Составы будут максимально оптимальные, это только второй матч после перерыва. Ротировать составы будет преступлением, тем более когда вы в чемпионате ни за что не боретесь», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

«Динамо» и «Спартак» сойдутся между собой в четверг в Москве на «ВТБ Арене». Игра начнется в 20:45 (мск).