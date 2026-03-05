Главный тренер тульского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Всегда есть над чем работать. Нужно было реализовывать свои моменты. Думаю, сказалась необходимость адаптации к искусственном полю. Но нужно было использовать свои шансы.

Связана ли травма Пиняева с искусственным полем? Все возможно. Он готовился, разминался, его ничего не беспокоило. Пока рано говорить о каких‑то диагнозах. Нужно дождаться результатов МРТ.

Почему произошла обратная замена Веры? У нас есть разные модели игры. Замена связана не с плохим качеством его игры, но нам нужен был более мобильный футболист в этот момент», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» в полуфинале Пути регионов Кубка России сыграет против «Крыльев Советов» в гостях.