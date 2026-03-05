Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящем матче против тульского «Арсенала» в Кубке России.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Решили чуть‑чуть ротировать состав, поэтому в старте выйдет Комличенко. Лучше начать с большим нападающим. А потом по ходу матча потребуется помощь Воробьева.

Команда Первой лиги? Не надо смотреть, что есть на бумаге. Соперник амбициозен, удачно играет в своей лиге. Понятно, что мы раздражитель для них. Но нам важно продолжать держать качество. Рассчитываем двигаться дальше.

Приоритеты наши понятны. Есть матч — к нему надо готовиться», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Матч начнется в 18:30 по Москве на стадионе «Арена Химки» в Химках. С прогнозом на эту встречу можете ознакомиться по ссылке.