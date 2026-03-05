Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящем матче против тульского «Арсенала» в Кубке России.

Михаил Галактионов
Михаил Галактионов globallookpress.com

«Решили чуть‑чуть ротировать состав, поэтому в старте выйдет Комличенко.  Лучше начать с большим нападающим.  А потом по ходу матча потребуется помощь Воробьева.

Команда Первой лиги?  Не надо смотреть, что есть на бумаге.  Соперник амбициозен, удачно играет в своей лиге.  Понятно, что мы раздражитель для них.  Но нам важно продолжать держать качество.  Рассчитываем двигаться дальше.

Приоритеты наши понятны.  Есть матч — к нему надо готовиться», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Матч начнется в 18:30 по Москве на стадионе «Арена Химки» в Химках.  С прогнозом на эту встречу можете ознакомиться по ссылке.