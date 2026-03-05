«Вест Хэм» одержал победу над «Фулхэмом» (1:0) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

«Фулхэм» — «Вест Хэм»
Единственный гол в этом матче «молотобойцы» забили на 65-й минуте благодаря точному удару Крисенсио Саммервилла.

Результат матча

ФулхэмЛондонФулхэм0:1Вест ХэмВест ХэмЛондон
0:1 Крисенсио Саммервилл 65'
Фулхэм:  Бернд Лено,  Кенни Тете (Тимоти Кастань 82'),  Исса Диоп,  Кэлвин Бейсси,  Энтони Робинсон,  Сандер Берге (Райан Сесеньон 82'),  Томас Кейрни (Оскар Бобб 61'),  Самуэль Чуквезе,  Джошуа Кинг (Эмиль Смит-Роу 61'),  Алекс Айуоби,  Рауль Хименес (Родриго Мунис 60')
Вест Хэм:  Мадс Хермансен,  Жан-Клер Тодибо (Mohamadou Kante 90'),  Аксель Дисаси,  Аарон Ван-Биссака,  Валентин Кастеллано (Адама Траоре 88'),  Матеуш Фернандеш (Константинос Мавропанос 90'),  Каллум Уилсон (Сунгуту Магасса 60'),  Крисенсио Саммервилл,  Джаррод Боуэн,  Tomas Soucek,  Malick Diouf
Жёлтые карточки:  Кэлвин Бейсси 90+1'  —  Матеуш Фернандеш 17',  Аарон Ван-Биссака 41'

После этого матча «Вест Хэм» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе.  «Фулхэм» — на 10-й позиции (40).