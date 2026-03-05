«Вест Хэм» одержал победу над «Фулхэмом» (1:0) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче «молотобойцы» забили на 65-й минуте благодаря точному удару Крисенсио Саммервилла.

Результат матча Фулхэм Лондон 0:1 Вест Хэм Лондон 0:1 Крисенсио Саммервилл 65' Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете ( Тимоти Кастань 82' ), Исса Диоп, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Сандер Берге ( Райан Сесеньон 82' ), Томас Кейрни ( Оскар Бобб 61' ), Самуэль Чуквезе, Джошуа Кинг ( Эмиль Смит-Роу 61' ), Алекс Айуоби, Рауль Хименес ( Родриго Мунис 60' ) Вест Хэм: Мадс Хермансен, Жан-Клер Тодибо ( Mohamadou Kante 90' ), Аксель Дисаси, Аарон Ван-Биссака, Валентин Кастеллано ( Адама Траоре 88' ), Матеуш Фернандеш ( Константинос Мавропанос 90' ), Каллум Уилсон ( Сунгуту Магасса 60' ), Крисенсио Саммервилл, Джаррод Боуэн, Tomas Soucek, Malick Diouf Жёлтые карточки: Кэлвин Бейсси 90+1' — Матеуш Фернандеш 17', Аарон Ван-Биссака 41'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 4 Удары мимо 4 60 Владение мячом 40 6 Угловые удары 5 0 Офсайды 6 13 Фолы 12

После этого матча «Вест Хэм» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе. «Фулхэм» — на 10-й позиции (40).