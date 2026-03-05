«Вест Хэм» одержал победу над «Фулхэмом» (1:0) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол в этом матче «молотобойцы» забили на 65-й минуте благодаря точному удару Крисенсио Саммервилла.
Результат матча
ФулхэмЛондон0:1Вест ХэмЛондон
0:1 Крисенсио Саммервилл 65'
Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете (Тимоти Кастань 82'), Исса Диоп, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Сандер Берге (Райан Сесеньон 82'), Томас Кейрни (Оскар Бобб 61'), Самуэль Чуквезе, Джошуа Кинг (Эмиль Смит-Роу 61'), Алекс Айуоби, Рауль Хименес (Родриго Мунис 60')
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Жан-Клер Тодибо (Mohamadou Kante 90'), Аксель Дисаси, Аарон Ван-Биссака, Валентин Кастеллано (Адама Траоре 88'), Матеуш Фернандеш (Константинос Мавропанос 90'), Каллум Уилсон (Сунгуту Магасса 60'), Крисенсио Саммервилл, Джаррод Боуэн, Tomas Soucek, Malick Diouf
Жёлтые карточки: Кэлвин Бейсси 90+1' — Матеуш Фернандеш 17', Аарон Ван-Биссака 41'
После этого матча «Вест Хэм» занимает 18-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе. «Фулхэм» — на 10-й позиции (40).