Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о поражении от «Ньюкасла» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Очевидно, мы горько разочарованы. Приехали сюда, чтобы набрать очки. Знали, что это будет тяжело. Мы вели игру, чтобы найти возможность забить, но мы этого не сделали. Сегодня вечером очень больно, особенно от того, как мы пропустили в концовке, что делает ситуацию еще более жестокой. "МЮ" может стать лучше как команда. Это урок для нас: в какой-то момент мы могли проиграть. "МЮ" показал хорошую игру. Это всего лишь одна игра, и мы обязательно извлечем из нее урок. Должны стать лучше.

Борьба за путевки в Лигу чемпионов всегда была тяжелой, сегодняшний вечер этого не меняет. "МЮ" в хорошем положении, когда выигрывает матчи, сегодня вечером больно, но мы идем дальше и в следующий раз должны быть лучше», — цитирует BBC Каррика.

Для «Манчестер Юнайтед» это поражение стало первым под руководством Каррика. Команда занимает 3-е место, набрав 51 очко.