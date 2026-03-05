Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями о первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (3:1).

Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

«Мне понравилась эта игра по движению, по желанию футболистов. Качество придет. Когда ЦСКА не забил пенальти, все думали, что матч сложится по-другому. Но армейцы проявили характер и смогли выиграть.

Конечно, эпизод с удалением игрока "Краснодара" оставил неприятный осадок от этого матча. Но ЦСКА показал хорошую самоотдачу — это молодцы. А "Краснодар", конечно, еще не показал себя во всей красе. Но на своем поле они приложат все усилия, чтобы пройти дальше и показать хорошую игру», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Ответный матч между командами состоится 17 марта в Краснодаре.