Сразу три именитых английских клуба готовы летом приобрести левого защитника «Айнтрахта» Натаниэля Брауна.

Натаниэл Браун globallookpress.com

По данным авторитетного издания TEAMtalk, это «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Известно, что «Ливерпуль» готов отдать за Брауна € 60 млн, но «Айнтрахт» намерен выручить за него намного больше.

22-летний игрок выступает за «орлов» с лета 2024 года. В этом сезоне он провёл 32 матча, забил в них 3 гола и отдал 6 ассистов.

На портале Transfermarkt защитника сейчас оценивают в € 35 млн. В составе сборной Германии Браун сыграл 2 матча.