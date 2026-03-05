Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силвы высказался о ничейном исходе матча против «Ноттингем Форест» (2:2).

Бернарду Силвы globallookpress.com

«Мы уже в целом привыкли к подобному в этом сезоне. Все спорные решения — не в нашу пользу. Такова реальность. Я только что посмотрел момент с Холанном. По-моему, это пенальти. У кого-то может быть другое мнение, но что Эрлинг мог там сделать?

Мы привыкли к такому в этом сезоне. Мы знаем, как это работает. Наше дело — стать лучше, потому что эти вещи мы контролировать не можем. Мы можем контролировать свою игру — и на ней надо сосредоточиться», — приводит слова Силвы Sky Sports.

Напомним, что подопечные Хосепа Гвардиолы продолжают идти на втором месте в турнирной таблице АПЛ, уступая только «Арсеналу».