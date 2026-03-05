Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о расизме в адрес нападающего Джона Кордобы во время матча Кубка России с ЦСКА.

Станислав Агкацев globallookpress.com

«Расистские выкрики в адрес Кордобы шли от болельщиков ЦСКА, а не от футболистов. Кричали болельщики много. Это не красит наш футбол. Думаю, все хотят, чтобы такое больше не повторялось. Мы сразу сказали об этом судье, но он никак не отреагировал. Не знаю, как он должен по протоколу реагировать. Хотелось бы, чтобы как-то отреагировали.

Нам не принципиально, чтобы ЦСКА получил штраф. Мы просто хотим, чтобы ни на каком стадионе это больше не повторялось», — сказал Агкацев «Советскому спорту».

4 марта ЦСКА обыграл «Краснодар» cо счетом 3:1.