Матч начнется в 18:30 по Москве на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. С прогнозом на эту встречу можете ознакомиться по ссылке .

Стали известны стартовые составы «Ростова» и махачкалинского «Динамо» в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России.

3.50

Прогнозы•Завтра 20:45 «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставка Смогут ли «красно-белые» сдержать атаку «бело-голубых»?

Футбол•Вчера 22:02 «Балтика» — «Зенит»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка России

Футбол•02/03/2026 19:26 Трансферный дайджест. 24 февраля — 2 марта

Футбол•02/03/2026 19:01 Тимур Журавель: Наконец увидел «Динамо», которое получает удовольствие от игры

Футбол•02/03/2026 17:09 «Сочи» — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:20 Охота за рекордами: Кейн догонит Левандовского, а Мбаппе бросит вызов Роналду?

Футбол•Сегодня 08:22 Лебединая песня. «Лилль» окажется конечной остановкой для Жиру?

Футбол•Вчера 13:29 Большая чистка: шесть звезд АПЛ, рискующих потерять место в топ‑клубах

Футбол•Вчера 11:25 Шоу должно продолжаться? Тревожный отсчет до ЧМ-2026

Футбол•02/03/2026 16:38 Never Give Up: восемь главных весенних прорывов в истории РПЛ

Выбор читателей

Футбол•28/02/2026 03:41 «Реал» против «Сити»: пятый год подряд. Кто сильнее на этот раз?

Футбол•28/02/2026 08:35 Не судите, да не судимы будете: почему 13 арбитрам РПЛ и ФНЛ грозит 7 лет тюрьмы?

Хоккей•26/02/2026 17:04 Wanted: один из самых дорогих игроков КХЛ кинул «Автомобилист» и уехал в США?

Футбол•26/02/2026 08:00 Реванш «Зенита», пробы пера Карседо, слалом «Балтики». Топ-7 ожиданий от весенней части РПЛ

Футбол•25/02/2026 19:03 Психотерапия: как приход Коутиньо в ЦСКА стал реальностью

Самое интересное

Игры•13/01/2026 16:56 Релиз GTA 6 снова под угрозой: что происходит за кулисами разработки

Футбол•13/01/2026 12:56 Лето, когда Америка влюбилась в футбол: полная история ЧМ-1994

Футбол•13/01/2026 11:18 Десятая жертва Переса: почему увольнение Алонсо лишь маскирует системный кризис «Реала»

Футбол•12/01/2026 19:31 Генетические паспорта и агенты с искусственным интеллектом: 7 новейших трендов, которые могут изменить будущее футбола