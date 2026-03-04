Стали известны стартовые составы «Ростова» и махачкалинского «Динамо» в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России.
«Ростов»: Одоевский, Сако, Прохин, Эль‑Аскалани, Вахания, Чистяков, Лангович, Щетинин, Байрамян, Шанталий, Голенков.
«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Алибеков, Кагермазов, Сундуков, Эль‑Мубарик, Ахмедов, Мрезиг, Джавад, Сердеров, Мастури.
Матч начнется в 18:30 по Москве на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. С прогнозом на эту встречу можете ознакомиться по ссылке.