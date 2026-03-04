4 марта в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» и «Атлетик» Бильбао проведут ответный матча полуфинала Кубка Испании. Начало игры в 23:00 мск.

В первой встрече «Реал Сосьедаду» удалось добиться минимального преимущества, выиграв 1:0. Перевес шаткий, однако беспроигрышная серия хозяев против «Атлетика» внушает доверие. Она составляет 4 поединка.

С другой стороны «Атлетик» в последнее время показывает неплохие результаты на выезде. «Баски» выиграли в 3 из 5 матчей. Возможно, сегодня им удастся прервать свою долгую безвыигрышную серию в Сан-Себастьяне, которая длится с 2017 года.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Котировки букмекеров: 2.44 на «Реал Сосьедад», 3.02 на «Атлетик», 1.25 и 4.14 на проход команд в финал.

Искусственный интеллект прогнозирует победу «Атлетика» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

Сделать просмотр ещё увлекательнее поможет небольшая ставка — проверено тысячами болельщиков. Подобрать букмекера можно в нашем специальном рейтинге.

И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.