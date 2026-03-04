4 марта в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» и «Атлетик» Бильбао проведут ответный матча полуфинала Кубка Испании.  Начало игры в 23:00 мск.

В первой встрече «Реал Сосьедаду» удалось добиться минимального преимущества, выиграв 1:0.  Перевес шаткий, однако беспроигрышная серия хозяев против «Атлетика» внушает доверие.  Она составляет 4 поединка.

С другой стороны «Атлетик» в последнее время показывает неплохие результаты на выезде.  «Баски» выиграли в 3 из 5 матчей.  Возможно, сегодня им удастся прервать свою долгую безвыигрышную серию в Сан-Себастьяне, которая длится с 2017 года.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
  • Котировки букмекеров: 2.44 на «Реал Сосьедад», 3.02 на «Атлетик», 1.25 и 4.14 на проход команд в финал.
  • Искусственный интеллект прогнозирует победу «Атлетика» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

