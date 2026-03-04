Вингер «Реала» Родриго с 2023 года играет с частичным разрывом передней крестообразной связки правого колена.

Травму футболист получил после матчей за сборную Бразилии. По рекомендации врачей операция не была проведена, так как консервативное лечение считалось более подходящим. Об этом сообщает The Athletic.

У 25-летнего Родриго диагностированы разрыв передней крестообразной связки и повреждение латерального мениска. По предварительным оценкам, восстановление займет около 10 месяцев, что исключает его участие в чемпионате мира 2026 года. Травма произошла во время матча 26-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:1).