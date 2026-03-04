Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против ЦСКА (1:3).

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» globallookpress.com

«Не получилась игра, плохо выглядели на единоборствах, не всё получилось по прессингу.  С ЦСКА даже если один человек выпадает, это сказывается.  Сказалось и удаление, которого не было.

Такое судейство — непозволительно.  Давайте играть честно.  Когда остались вдесятером, создали несколько неплохих моментов, но надо играть все 90 минут», — передает слова Мусаева Чемпионат.

Напомним, что игрок «Краснодара» Джованни Гонсалес получил красную карточку на 72-й минуте встречи.

Ответный поединок между этими командами состоится 17-го марта в Краснодаре.